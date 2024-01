PROVINCIA DI SALERNO. ALFIERI RINVIA LE DELEGHE DOPO IL PRIMO CONSIGLIO

Meglio andare con calma, la fretta non c’è e per la fretta si potrebbe commettere anche qualche errore: il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri ha deciso di affidare le deleghe ai consiglieri provinciali di maggioranza solo dopo la celebrazione del primo consiglio provinciale. Tutto rinviato al 10 Gennaio, mercoledi’ prossimo, quando a Palazzo Sant’Agostino, si insedierà il nuovo Consiglio Provinciale, cosi’ come venuto fuori dalle elezioni Provinciali del 20 Dicembre. La decisione è stata comunicata dallo stesso Alfieri ai consiglieri provinciali di maggioranza nel corso di una riunione, voluta dallo stesso Presidente, a Palazzo Sant’Agostino. Chi, dunque, pensava di arrivare alla celebrazione del Consiglio Provinciale con le deleghe già assegnate è rimasto deluso.

Share on: WhatsApp