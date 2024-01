NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “PRONTO SOCCORSO NOCERA A RISCHIO CHIUSURA PER MANCANZA PERSONALE”

“Il Pronto Soccorso dell’Ospedale Umberto I di Nocera Inferiore è a rischio chiusura per la mancanza di personale, medico ed ausiliario, con la sanità della Provincia di Salerno che apre il nuovo anno con gli stessi affanni e le medesime criticità del 2023. I dirigenti del nosocomio dell’Agro, nella giornata di oggi, hanno richiesto, in maniera urgente, a tutti i responsabili di reparto, di segnalare eventuali disponibilità di personale medico per la copertura dei turni nel Pronto Soccorso dove, tra pensionamenti, ferie e dimissioni volontarie, mancano gli uomini per garantire un servizio minimo di assistenza.”

Lo denuncia Nunzio Carpentieri, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia

“Mi auguro” continua Carpentieri ” che non accada ma, se anche il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Nocera Inferiore dovesse andare in affanno, stante la chiusura del Ps dell’Ospedale di Scafati, migliaia e migliaia di cittadini dell’Agro resterebbero privi di assistenza medica di emergenza, dovendo raggiungere l’Ospedale di Salerno se non strutture della Provincia di Napoli. Cosa aspetta il Governatore De Luca ad indire bandi straordinari per il reclutamento di personale medico da assegnare alle strutture di emergenza ? Perché non si valuta la creazione di una task force medica in grado di coprire le carenze di personale dell’intera Asl di Salerno ? Su questi due punti, come Consigliere Regionale, sono pronto a sostenere ogni proposta che dovesse giungere, in tempi brevi, dalla maggioranza del Consiglio Regionale della Campania.”