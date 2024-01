BELLIZZI, COMUNALI 2024. NICOLA PELLEGRINO: “SARO’ SICURAMENTE CANDIDATO CONTRO VOLPE”

Il Presidente del Consiglio Comunale di Bellizzi Nicola Pellegrino, in attesa di conoscere l’eventuale approvazione della legge sul terzo mandato che consentirebbe a Mimmo Volpe la sua ricandidatura a Bellizzi anche nel 2024, annuncia la sua di candidatura a sindaco per la prossima tornata elettorale.

“SARÒ SENZA ALCUN DUBBIO IN CAMPO CONTRO IL SINDACO MIMMO VOLPE” scrive Pellegrino “: sono uscito da Città Possibile perché sono convinto che ad oggi non si stia operando nell’interesse della comunità ma lo si faccia soprattutto per salvaguardare il potere di poche persone che, piaccia oppure no, vivono di politica e non hanno alternative.

Questo, ormai è evidente, non le rende libere di scegliere per il bene della città e solo un cieco o un complice potrebbero non accorgersene.