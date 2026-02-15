PROVINCIA DI SALERNO. ATTESA PER LE DELEGHE AI CONSIGLIERI PROVINCIALI DI MAGGIORANZA

E’ passato piu’ di un mese dal voto per le Provinciali 2026 a Salerno, elezione che ha ridisegnato la geografia politica del Consiglio Provinciale, anche alla luce delle dimissioni dell’ex Presidente Vincenzo Napoli, con il passaggio di funzioni nelle mani del Vice Presidente facente funzioni Giovanni Guzzo. E dopo un mese non c’è traccia delle deleghe da assegnare ai consiglieri di maggioranza.
Tempi oramai maturi ma, a quanto si apprende, sull’elenco definitivo delle deleghe da assegnare mancherebbe ancora l’ok definitivo del Partito Socialista Italiano, come anche il si finale da parte del Segretario Regionale del Partito Democratico Piero De Luca.
Intanto, domani, potrebbe esserci una prima riunione di maggioranza tra il Presidente facente funzioni Guzzo ed i Consiglieri Proinciali, per una ultima limatura sulle deleghe da assegnare.