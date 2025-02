PROVINCIA DI SALERNO. CENTRO DESTRA A CACCIA DI UN CANDIDATO: PRIMA FUMATA NERA SUL NOME

La riunione che, nella serata di ieri, i vertici provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega hanno tenuto da remoto si è conclusa con un nulla di fatto per il nome sul quale puntare in vista delle Provinciali del prossimo 6 Aprile, convocate per l’elezione del nuovo Presidente della Provincia di Salerno. Dopo i rifiuti di Gennaro D’Acunzi e di Carmine Cennamo, per il Centro Destra restano solo alcuni nomi di piccoli comuni della parte meridionale della Provincia di Salerno, anche se, durante l’incontro tra i Coordinatori Provinciali del centro destra, qualcuno ha avanzato l’ipotesi di una spaccatura all’interno del Partito Democratico sulla quale poter fare leva in chiave elettorale. Complicato che questa eventualità possa avverarsi, almeno con il voto del prossimo 6 Aprile, considerato che il nome di garanzia che sarà proposto è quello di Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno, che mette a tacere tutte le altre candidature in campo. Intanto, anche per il Comune di Capaccio – che andrà al voto nella prossima primavera – il Centro Destra della Provincia di Salerno non ha ancora le idee chiare, ma nella prossima settimana potrebbe arrivare qualche importante novità.

