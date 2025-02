GUERRA IN UCRAINA, DE LUCA CON TRUMP: “HA SQUARCIATO VELO IPOCRISIA EUROPA”

“Noi abbiamo detto già ad ottobre del 2022 che Putin è colpevole, ma l’Occidente non è innocente. Chi invade un Paese è sicuramente colpevole, ma chi non ha mosso un dito per evitare che accadesse non è innocente. Non sono innocenti quelli che hanno esteso la Nato fino ai confini della Russia, quelli che hanno armato i Paesi dell’ex blocco sovietico”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell’inaugurazione di una mostra su Pino Daniele al palazzo Reale di Napoli. “La situazione – ha proseguito – si è messa in movimento, credo che Trump con la sua brutalità stia squarciando un velo di grande ipocrisia che ha caratterizzato anche l’Europa che avrebbe dovuto rispondere a una domanda fondamentale: mandiamo le armi in Ucraina, e abbiamo fatto bene per difenderla, per evitare che crollasse. E poi? L’obiettivo di fondo qual è? Dobbiamo continuare a mandare armi all’infinito? La nostra posizione, riconfermata anche nelle manifestazioni per la pace, è quella di papa Francesco. Intanto blocco delle armi e della guerra, sospensione della guerra, poi ci si dà il tempo per trovare accordi di pace, ma la cosa fondamentale è fermare la guerra oggi. Ogni giorno che passa sono morti, mutilati, violenze, bambini che perdono la vita. E questo vale anche per la Palestina e Gaza. Il cessate il fuoco deve essere l’obiettivo prioritario per tutti, poi matureranno i tempi per la pace. Oggi è cresciuto un tale fiume di odio, di tensione che diventa complicato fare accordi di pace, ma il cessate il fuoco bisogna imporlo. Se lo fa Trump – ha concluso De Luca – ne prendiamo atto, avrebbero dovuto farlo altri”.

