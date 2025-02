EDMONDO CIRIELLI (FDI): “CALDORO ESEMPIO DI BUONA POLITICA E DI BUON GOVERNO”

“Quelle di Stefano Caldoro si possono definire dimissioni attive. Nel senso che le stesse sono un atto generoso che contribuirà al successo che si profila per il centrodestra alle imminenti elezioni regionali in Campania”. Lo ha dichiarato l’on. Edmondo Cirielli, Viceministro e coordinatore della Direzione Nazionale di FDI.

“Caldoro da Presidente della Campania dopo un encomiabile lavoro, sobrio e silenzioso, finalizzato al risanamento finanziario e amministrativo, senza cedere alle sirene del populismo, riuscì a migliorare in maniera determinante l’uso dei fondi europei e di coesione. E come capo dell’opposizione alla Presidenza De Luca, ha preteso, in ogni sua azione, la trasparenza amministrativa, garanzia per i cittadini di un’amministrazione efficiente e responsabile da sempre fondamento identitario della buona politica; ha smascherato così il fallimento totale del Partito Democratico enunciando, mai in maniera strumentale, sempre fatti concreti. Sarà ancora, e come sempre, centrale per la politica del centrodestra campano e meridionale”, conclude Cirielli.