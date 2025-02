LE DIMISSIONI DI CALDORO: “DE LUCA HA VINTO CON UN TRADIMENTO E CON IL COVID”

Vincenzo De Luca non ha mai vinto le elezioni. Ha vinto per finta. Ha vinto perche’ e’ stato fortunato. Ha vinto perche’ una volta c’e’ stato un tradimento” ai danni del centrodestra e a vantaggio dunque del centrosinistra e poi perche’ “c’e’ stato il Covid”, “una grande tragedia” che “ha cambiato il mondo, non solo le sorti della Regione Campania”. Lo ha detto Stefano Calodoro nel corso della conferenza stampa convocata per annunciare le dimissioni da consigliere regione della Campania. Caldoro lascia non solo il seggio ma anche al guida dell’opposizione di centrodestra. Sui risultati elettorali del centrosinistra in Regione Campania negli ultimi dieci anni, Caldoro ha osservato: “L’unica volta che De Luca doveva vincere con me, ha perso. Poi la seconda volta ha vinto per il tradimento di De Mita che l’ultima notte gli ha dato i voti necessari in un accordo di potere”, ha detto Caldoro. “In questa circostanza ha vinto Renzi, che ha fatto l’accordo con De Mita e Renzi in quella occasione era il padrone dell’Italia, quindi anche in quella circostanza De Luca non ha vinto, ha perso”, ha incalzato Caldoro. Poi all’ultima competizione elettorale “il centrodestra avrebbe stravinto, chiunque del centrodestra avrebbe stravinto, non solo Caldoro – ha proseguito l’ex presidente della Regione Campania -. C’erano 18 punti di vantaggio, che erano irrecuperabili per il centrosinistra. Ma poi c’e’ stato il Covid che ha cambiato il mondo e ha cambiato le finalita’ politiche”. In conclusione per Caldoro, De Luca “l’unica vera campagna elettorale che ha fatto, l’ha persa. Nelle altre due campagne elettorali, la vittoria di De Luca e’ stata figlia del caso”

