DIMISSIONI CALDORO. ZINZI (LEGA): “SIMBOLO DI MIGLIORE STAGIONE DEGLI ULTIMI 20 ANNI”

“Stefano Caldoro è un politico di qualità e grande competenza, ma chi lo conosce sa bene che è anche un galantuomo. Con lui la Campania ha vissuto la stagione migliore degli ultimi 20 anni. Quello è stato il momento storico in cui tanti risultati importanti sono stati centrati ed è un dato innegabile. Dobbiamo fare tesoro dell’esperienza passata per poter scrivere nuovamente una bella pagina per la nostra regione e poter garantire crescita, sviluppo e benessere alle nostre comunità.

Ho vissuto questi anni in consiglio regionale tra i banchi dell’opposizione con lui e sono certo che continueremo a fare un altro pezzo importante di strada insieme. Con la Lega, il centrodestra unito e un progetto comune fatto di idee, visione e buone politiche che sappiano rimettere al centro i nostri cittadini e il loro futuro”. Lo dichiara il deputato della Lega e coordinatore del partito in Campania Gianpiero Zinzi.