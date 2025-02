DIMISSIONI CALDORO, L’ATTACCO DI FORZA ITALIA ALL’EX PRESIDENTE DELLA REGIONE

E’ solo Forza Italia, nella giornata delle dimissioni di Caldoro, già Presidente della Regione Campania dal 2010 al 2015, a muovere un attacco, per alcuni aspetti anche difficilmente comprensibile, al consigliere regionale che, questa mattina, ha annunciato di voler lasciare il ruolo in Consiglio, rimanendo all’interno del Centro destra della Campania.

“CALDORO vuole aiutarci? Grazie, ma il nostro obiettivo è vincere. Le sue dimissioni da consigliere regionale ci hanno ricordato che era consigliere regionale. Il centrodestra si libera finalmente dopo 15 anni: mai era accaduto che chi era stato sconfitto per colpa sua, come nel 2015, venisse ricandidato nel 2020, per poi ottenere il peggior risultato in Europa. Finalmente si chiude la fase dei ‘perdenti di successo’ del centrodestra e si inaugura la stagione delle vittorie. Quanto alle indiscrezioni su sue eventuali nomine da parte del governo, si tratta solo di fantasie”. Lo dichiara in una nota Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia.