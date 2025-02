LIVIO PETITTO (FORZA ITALIA): “CALDORO, RAPPRESENTANTE DEL BUON GOVERNO”

“Caldoro ha sempre messo al centro della sua azione politica la Campania, lavorando con dedizione per il bene comune, senza mai venire meno ai valori della legalità, del buon governo e dell’innovazione. Il suo approccio pragmatico e il suo impegno instancabile sono stati elementi determinanti per il progresso della nostra regione, contribuendo a sfide difficili con grande senso di responsabilità”. Così Livio Petitto, capogruppo di Moderati e Riformisti in Consiglio regionale della Campania.

“Vogliamo ringraziarlo per la sua leadership – aggiunge Petitto – e per aver rappresentato con fermezza e competenza le esigenze dei cittadini campani. Siamo certi che il suo contributo rimarrà un punto di riferimento per il gruppo consiliare di Moderati e Riformisti, per la politica campana, e che continuerà il suo lavoro per l’affermazione e la vittoria del centrodestra”.

“Ai suoi passi – continua Petitto – si deve il rilancio di molti settori e il consolidamento di un’identità regionale che sa affrontare le sfide, con un occhio sempre attento alla giustizia sociale e al benessere dei nostri concittadini. A nome del nostro gruppo, – conclude – un grazie sincero per il suo impegno instancabile e per la passione con cui ha guidato la giunta regionale della Campania e la coalizione quale capo dell’opposizione”.