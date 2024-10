PROVINCIA DI SALERNO. DALL’AGRO C’E’ IL NOME DEL SINDACO DI NOCERA INFERIORE PAOLO DE MAIO

Il Partito Democratico dell’Agro potrebbe puntare sul nome di Paolo De Maio, attuale Sindaco di Nocera Inferiore, come successore di Franco Alfieri alla carica di Presidente della Provincia di Salerno. De Maio, sostenuto da un pezzo della Segreteria Provinciale, prima ancora della vicenda giudiziaria che ha travolto Franco Alfieri, era pronto a proporsi come successore alla scadenza elettorale. I fatti, pero’, potrebbe stringere i tempi e portare De Maio, direttamente, dal Comune di Nocera Inferiore a Palazzo Sant’Agostino. All’interno del Pd della Provincia di Salerno c’è pero’ anche chi spinge sul nome di Giuseppe Lanzara, Sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano, come possibile candidato alla Presidenza della Provincia di Salerno: un braccio di ferro che pare appena iniziato e destinato a durare per alcuni mesi.

