PINO BICCHIELLI VERSO LA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE D’INCHIESTA DISSESTO IDROGEOLOGICO

Il deputato di Noi Moderati Pino Bicchielli sarà, salvo clamorosi colpi di scena, il Presidente della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul Dissesto Idrogeologico in Italia che la Camera dei Deputati, nella seduta di giovedi’ prossimo, si appresta ad istituire con una apposita votazione. La Commissione, che avrà il compito di verificare quanto realizzato, dagli Enti locali, sui territori, per arginare il fenomeno del dissesto, era stata già proposta ad inizio anno, prima di un rinvio per la sua costituzione.

Per la Presidenza della Commissione, in base all’accordo tra le forze di maggioranza, spetterà a Noi Moderati esprimere il nome per la guida dell’organismo ed il partito di Maurizio Lupi già indicato il nome di Pino Bicchielli per la sua guida.