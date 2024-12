PROVINCIA DI SALERNO. FDI A MUSO DURO: “INCOMPRENSIBILE CHI, NEL CENTRO DESTRA, HA VOTATO IL BILANCIO”

“Al Sindaco di Roscigno Pino Palmieri, per amore della verità, va chiarito che il Centro Destra, in Consiglio Provinciale, ha votato contro il Bilancio di Previsione, con la presenza degli esponenti di Fratelli d’Italia e della Lega, con l’assenza del consigliere provinciale di Forza Italia Pasquale Aliberti. Lo stesso Sindaco di Scafati, poi, nel corso dell’Assemblea dei Sindaci, per il tramite di un proprio delegato, ha addirittura approvato il Bilancio di previsione.”

E’ quanto dichiarano i consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia Aniello Gioiella ed Annalisa Della Monica.

“C’è qualcuno, in Consiglio Provinciale, a Salerno, che ha confuso la responsabilità istituzionale con la commistione di interessi, provando a giustificare un voto favorevole sul bilancio – politicamente incomprensibile – attraverso un fantomatico sistema di collaborazione tra Provincia e Comuni. Si tratta di un comportamento che rappresenta solo ed esclusivamente un doppiogiochismo politico che, a noi di Fratelli d’Italia, non appartiene e che è utile, in questa delicata fase, solo al Centro Sinistra che, in Provincia di Salerno, come nel resto della Campania, sta mostrando crepe e fratture; segnali di un imminente crollo. Ci auguriamo che la scelta, del tutto incomprensibile, di votare a favore del Bilancio di Previsione dell’Amministrazione Provinciale di Salerno venga, seriamente, valutato dagli organi politici provinciali e regionali che, per il momento, tacciono rispetto ad una situazione davvero fuori da ogni logica politica. “