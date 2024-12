MICHELE ALBANESE LASCIA LA DIREZIONE DELLA BANCA DI MONTE PRUNO DOPO 48 ANNI

l Direttore Generale Michele Albanese ha annunciato il suo pensionamento, che avrà decorrenza dal 1° gennaio 2025, dopo 48 anni di servizio dedicati alla Banca Monte Pruno e alla comunità, che rappresentano il cuore della sua missione.

Di questi, 34 anni li ha trascorsi come Direttore Generale, un ruolo che gli ha permesso di vivere un’avventura umana e professionale straordinaria, lasciando un segno indelebile nella storia della Banca e del territorio.

La sua carriera iniziò nel 1977, in un piccolo ufficio a Roscigno, ospitato in un garage di pochi metri quadri delle Autolinee Pecori.

Con soli tre dipendenti e il coraggio di trenta soci fondatori, prese vita un progetto che, nel tempo, si è trasformato in una realtà straordinaria: non solo una Banca, ma un motore di crescita, un punto di riferimento per il territorio e una vera e propria famiglia.

Grazie a un percorso fatto di dedizione e visione strategica, la BCC Monte Pruno è diventata un’istituzione solida e riconosciuta, sia a livello regionale sia nazionale, diventando, per volumi, la Banca più grande del Gruppo Cassa Centrale del Sud Italia.

Non è solo una Banca, ma un faro di speranza e opportunità, capace di sostenere famiglie, giovani e imprese, aiutandoli a realizzare i loro sogni e contribuendo concretamente allo sviluppo del territorio.