REGIONALI 2025. ANTONIO IANNONE (FDI): “CENTRO DESTRA UNITO CON MOLTE DISPONIBILITA’ DI NOMI”

C’è grande consapevolezza che l’unità del centrodestra e’ il presupposto per mettere in campo un’alternativa vincente che porti fuori la nostra Regione da dieci anni di fallimento di De Luca, PD, diversamente deluchiani e diversamente PD. Le disponibilità di candidatura del Vice Ministro agli Esteri Cirielli, dell’Europarlamentare Martusciello e del Deputato Zinzi sono indicazioni politiche autorevoli e sarà il livello nazionale a compiere la scelta. Fratelli d’Italia ritiene che per storia politica, completezza di profilo ed esperienza professionale il nome migliore sia quello del Vice Ministro Cirielli ma siamo pronti a sostenere colui che sarà ritenuto sintesi di coalizione.

Intanto reputo importante mettersi a lavoro con tutte le componenti partitiche di centrodestra per stilare un programma serio e credibile che sia il Vangelo di tutta la coalizione. Subito dopo la breve pausa natalizia occorrerà vedersi affinché tutti i Partiti possano fornire i loro contributi in materia di sanità, trasporti pubblici, ambiente, turismo, infrastrutture, lavoro e sviluppo, politiche per i giovani, lo sport e il sociale. E’ fondamentale poi confrontare il nostro progetto con associazioni di categoria, ordini professionali ed enti dotati di autonomia funzionale. Non più propaganda ed autoreferenzialita’ alla deluchiana maniera ma confronto con chi è la lente per leggere i bisogni veri del territorio: dalle grandi aree urbane ai piccoli comuni, dalla costa all’interno”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.