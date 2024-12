SOLOFRA. ANTONELLO D’URSO: “IL PROBLEMA IDRICO E’ QUESTIONE DI PRIORITA’ E RESPONSABILITA'”

“Come consigliere di Minoranza mi sento in dovere di intervenire sul grave problema che stiamo affrontando: la mancanza di acqua potabile che colpisce molte famiglie della nostra comunità.

È inaccettabile che, in un momento in cui ci sono risorse disponibili e opportunità concrete per migliorare la nostra rete idrica, ci troviamo ancora a discutere di disagi quotidiani che influenzano la vita di tutti noi.”

Lo scrive, in una nota diffusa alla stampa, il Consigliere Comunale di opposizione Antonello D’Urso.

Recentemente, l’assessore Orsola De Stefano ha cercato di giustificare l’attuale situazione, sottolineando l’impegno dell’amministrazione ed a richiamare i cittadini a seguire i consigli comunali dove viene richiamato l’impegno nel monitorare le perdite nella rete idrica.

Tuttavia, le sue parole non possono nascondere il fatto che non esiste alcun progetto concreto di ristrutturazione o rifacimento delle condutture.

Siamo di fronte a un problema strutturale che richiede azioni immediate e decisive, non semplici dichiarazioni.

È fondamentale ricordare che il 7 maggio 2024 è stato pubblicato un decreto per l’assegnazione di un miliardo di euro aggiuntivi per la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua. Questi fondi, provenienti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del PNRR, rappresentano un’opportunità storica per affrontare un’emergenza che è di portata nazionale. Tuttavia, la vera domanda è: come intendiamo utilizzare queste risorse?

Abbiamo bisogno di un piano chiaro e dettagliato, non di promesse vaghe.

L’affermazione che per la prima volta sia stato dato incarico a un’azienda specializzata per individuare le perdite è un passo nella giusta direzione, ma non basta.

È ora di passare dalle parole ai fatti.

La nostra comunità non può permettersi di aspettare ulteriormente.

Ogni giorno di ritardo si traduce in disagio per le famiglie, e il rischio di un aumento vertiginoso dei costi dell’acqua grava su tutti noi.

In passato, si sono prese decisioni discutibili, come la progettazione di parcheggi sotterranei, mentre la rete idrica affondava in un mare di perdite.

È tempo di cambiare rotta e indirizzare le risorse verso la modernizzazione delle infrastrutture idriche.

La digitalizzazione e il monitoraggio delle reti non sono solo un obiettivo: sono una necessità. Comprendo le difficoltà che molti di voi stanno affrontando, soprattutto in periodi critici come le festività.

Non possiamo accettare che le avversità meteorologiche diventino una scusa per la mancanza di un servizio essenziale.

È fondamentale che l’amministrazione si assuma la responsabilità di garantire un approvvigionamento idrico costante e sicuro.

Inoltre, la comunicazione dell’amministrazione deve essere trasparente e immediata.

Le foto e le condivisioni sui social non possono sostituire un dialogo reale e costruttivo con i cittadini.

È essenziale ascoltare le preoccupazioni dei cittadini e lavorare per trovare soluzioni efficaci.

La casa comunale deve essere un luogo di ascolto e partecipazione per tutti, senza esclusioni.

Pertanto, noi riteniamo, che il problema dell’acqua non è solo un tema tecnico, ma una questione di dignità e responsabilità.

È tempo di agire, e noi, come consiglieri di Minoranza siamo qui per garantire che le vostre preoccupazioni vengano ascoltate e le promesse vengano mantenute.