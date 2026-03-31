PROVINCIA DI SALERNO. GIOVANNI GUZZO A NAPOLI CON ROBERTO FICO PER IL MASTER PLAN CILENTO SUD

Questa mattina in Regione Campania, si è tenuta la Conferenza Permanente di Pianificazione per il Masterplan – Programma integrato di valorizzazione del litorale Cilento Sud.
Lo scrive il Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo.
All’ordine del giorno la presentazione del Masterplan e la conclusione delle attività della Conferenza Permanente di Pianificazione con la sottoscrizione dell’Intesa istituzionale propedeutica alla deliberazione di approvazione del Masterplan da parte della Giunta Regionale.
Presente per la firma dell’Intesa, il Presidente f.f. della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo.
“Un grande passo avanti per la valorizzazione del Litorale Cilento Sud e di tutto il comprensorio cilentano per una nuova visione del nostro splendido territorio provinciale” così il Presidente f.f. Guzzo.