PROVINCIA DI SALERNO. IL PRESIDENTE GUZZO: “ULTIMATI LAVORI VIABILITA’ ZONA DI BUCCINO”

“Sono stati ultimati i complessi lavori di ripristino sulla SP37 in Località Ponte San Cono di Buccino. Gli interventi hanno riguardato la ricostruzione del muro di contenimento della spalla del ponte e il rifacimento completo del manto stradale.”

Lo scrive, in una nota diffusa alla stampa, Giovanni Guzzo, Presidente facente funzione della Provincia di Salerno.

La strada sarà riaperta al traffico fra circa 10 giorni, il tempo necessario per completare l’installazione della segnaletica verticale e la tracciatura della segnaletica orizzontale.

​Un passo decisivo per la sicurezza dei cittadini e per la fluidità del traffico nel territorio di Buccino.