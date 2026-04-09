PROVINCIA DI SALERNO. ANTONIO SOMMA: “REGOLAMENTI DA ADEGUARE, VOTO UNANIME DEL CONSIGLIO”

«Abbiamo ottenuto in due sedute di Consiglio provinciale, e con voto unanime, ciò che in dodici anni nessuno è riuscito a fare».

Così il capogruppo di Fratelli d’Italia Antonio Somma sull’adeguamento dei Regolamenti esistenti, tra cui quello che disciplina il funzionamento del Consiglio provinciale, alla Legge Delrio entrata in vigore nel 2014.

La proposta, presentata da Somma nella prima seduta di Consiglio provinciale ed approvata all’unanimità nella seconda di mercoledì 8 aprile, ha attivato, in concreto, il percorso di adeguamento normativo con l’istituzione di una Commissione Speciale di lavoro -composta dai Presidenti dei gruppi consiliari o loro delegati e con la partecipazione del Presidente della Provincia- incaricata di revisionare ed aggiornare il testo dei Regolamenti.

«Nonostante la riforma, il quadro regolamentare della Provincia è rimasto a lungo in un limbo penalizzante per il funzionamento dell’ente – sottolinea Somma – mettere in ordine questo processo incompiuto di aggiornamento è stato, sin da nostro insediamento, una priorità politica che ha raccolto il voto favorevole dell’intera assise. Crediamo che l’adeguamento alla Legge Delrio sia un passaggio fondamentale per conferire ai Regolamenti di competenza del Consiglio un pieno, legittimo e compiuto esercizio eliminando una palese disincronia normativa lasciata sospesa per troppo tempo».