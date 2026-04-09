SAN VALENTINO TORIO. TERESA VASTOLA: “MI CANDIDO PER SOSTENERE IL SINDACO MICHELE STRIANESE”

“In vista delle prossime elezioni, il confronto con le forze di sinistra e del campo largo ha portato a un progetto condiviso che ho deciso di sposare con entusiasmo. Questa scelta matura anche sulla scorta della recente candidatura regionale, un’esperienza preziosa per la quale ringrazio ancora tutti voi: i tantissimi attestati di stima ricevuti in quella occasione sono stati lo stimolo decisivo per proseguire il mio impegno.”

Lo scrive la consigliera comunale uscente di San Valentino Torio Teresa Vastola.

Con questo spirito, ho scelto di candidarmi nella lista “Insieme per San Valentino” a sostegno di Michele Strianese Sindaco,con il quale, nonostante un’iniziale visione per il paese non comune e non condivisa, si è avviato un percorso di confronto attraverso una serie di incontri, tesi a sviluppare insieme una visione condivisa del futuro della città. È proprio all’esito di questo percorso che ho scelto di candidarmi al suo fianco.

Metto la mia esperienza a disposizione di una squadra che unisce amministratori storici e giovani professionisti, con l’obiettivo di rinnovare la classe dirigente e costruire il futuro che i cittadini meritano.