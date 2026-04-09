NOCERA INFERIORE. IL SINDACO PAOLO DE MAIO: “IMPEGNATI IN MANUTENZIONE DEI PARCHI PER BAMBINI”

L’amministrazione comunale, nelle more dell’avviso pubblico per i nuovi affidamenti, è impegnata in un intervento straordinario di riqualificazione dei parchi giochi.

L’intervento prevede l’installazione di nuove e più sicure giostre — già avviata nei parchi di San Pietro, via Fronda e Villa Maria — e la realizzazione di una nuova pavimentazione antitrauma nel parco giochi di via Rea.

Prosegue, inoltre, l’impegno dell’amministrazione per garantire strutture ludiche nuove su tutto il territorio comunale, come già avvenuto per il parco realizzato al Rione Calenda e in via Napoli, nonché per quelli attualmente in corso di esecuzione nei pressi del centro di quartiere di Montevescovado e di Piazza Sant’Antonio.

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