PAGANI, COMUNALI 2026. PD E PSI SU BOTTONE, CIVICI INDECISI E C’E’ CHI, NEL PARTITO DEMOCRATICO, PENSA A DE PRISCO

Si susseguono, a Pagani, proprio in queste ore le riunioni tra i diversi partiti del centro sinistra, per definire i confini dell’alleanza elettorale e, soprattutto, per chiudere sul nome del candidato Sindaco. Il Partito Democratico di Piero De Luca ed il Psi di Enzo Maraio hanno, in maniera ufficiale, comunicato la decisione di voler puntare sul nome dell’ex primo cittadino Salvatore Bottone ma la scelta, almeno per il momento, non pare essere condivisa da alcuni movimenti civici che si riconoscono in Davide Nitto ed in Lucia Trotta. Fuori dai giochi, almeno, per il momento Giusy Fiore anche se un pezzo del Pd Provinciale, che fa riferimento al Consigliere Regionale Corrado Matera, sta paventando l’ipotesi di chiudere un accordo con l’attuale sindaco Lello De Prisco che, come già avvenuto nel 2019 e nel 2020, presenterà una coalizione senza i simboli di partito.

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