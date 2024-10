PROVINCIA DI SALERNO. IL SINDACO DI NOCERA INFERIORE DE MAIO INSISTE PER LA SUA CANDIDATURA A PRESIDENTE

Il Sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio rilancia, nonostante le pesanti critiche che arrivano sull’operato della sua amministrazione comunale, e chiede l’intervento del Pd Provinciale per la sua candidatura alla Presidenza della Provincia di Salerno. Avranno discusso, probabilmente, anche di questo lo stesso De Maio ed il Segretario Provinciale del Pd di Salerno Enzo Luciano, questa mattina, nei pressi del Comune di Salerno, per un incontro che non è sfuggito a tanti occhi ed orecchie indiscrete. L’avvicinarsi della pronuncia del Tribunale del Riesame sul caso Alfieri sta imprimendo anche una accelerazione netta alla campagna elettorale per la candidatura alla Presidenza della Provincia e dall’Agro De Maio punta alla successione a Palazzo Sant’Agostino, in nome di una alternanza territoriale tra parte Nord e parte Sud della Provincia.

