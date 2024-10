BARONISSI. TONY SINISCALCO (FDI): “INSERIRE IL NOSTRO CONVENTO NEI CIRCUITI DEL TURISMO RELIGIOSO”

Ieri pomeriggio sono stato ospite presso il Convento SS Trinità di Baronissi per la presentazione del libro di Padre Maurizio Pianta, intitolato “ spinti dal decoro e dalla decenza”. Un duplice dono alla nostra collettività , poiché da un lato il ricavato delle vendite sarà devoluto per la ristrutturazione del Crocifisso e dall’altro perché il testo rappresenta la memoria storica dei frati e dei cittadini che sono vissuti presso il Convento.

Lo scrive Tony Siniscalco, Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia a Baronissi.

Un grande ringraziamento a Padre Maurizio per l’impegno profuso, per la cura delle opere, per la gestione della biblioteca e per il ritrovamento di numerosi reperti.

Le radici sono il punto di partenza, conoscere il passato per immaginare il futuro, faro di spiritualità ed arte.

Ci auguriamo che il nostro Convento possa essere sempre più meta di turismo religioso e archeologico così che la storia e le bellezze della nostra Baronissi possano essere condivise e conosciute da tutti!