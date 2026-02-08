PROVINCIA DI SALERNO. IN ARRIVO I DECRETI DI GUZZO PER LE DELEGHE AI CONSIGLIERI PROVINCIALI

Sarà, nella giornata di lunedi’ 9 Febbraio, il Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo a firmare i decreti per conferire le deleghe ai Consiglieri Provinciali di maggioranza, eletti nel corso della tornata elettorale dello scorso 11 Gennaio. Il Presidente facente funzioni Guzzo, con ogni probabilità, nella stessa giornata procederà alla nomina dell’ex Capostaff del Comune di Salerno Vincenzo Luciano, quale nuovo Consigliere Politico a Palazzo Sant’Agostino. Tra i consiglieri provinciali, con ogni probabilità, per Giuseppe Lanzara ci sarà la delega alla Mobilità, per Arena quella all’edilizia scolastica mentre per Annarita Ferrara si parla del ruolo di capogruppo del Partito Democratico a Palazzo Sant’Agostino, fino ad oggi nelle mani di Francesco Morra che, invece, dovrebbe vedersi riconfermare la delega alla cultura.