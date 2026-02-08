CONSIGLIO REGIONALE. IL GRUPPO FICO PRESIDENTE RIVENDICA IL RUOLO DI QUESTORE: C’E’ GAETANO SIMEONE

Senza assessori in Giunta, senza Presidenti di Commissione, almeno un ruolo all’interno dell’Ufficio di Presidenza. Per il Gruppo Fico Presidente, una delle civiche che ha sostenuto la campagna elettorale vincente di Roberto Fico in Regione Campania, è il momento di andare a dama: nella prossima seduta del Consiglio Regionale, con le dimissioni di Raffaele Aveta (M5S) dal ruolo di Questore, arriverà l’elezione di Gaetano Simeone. Un bilanciamento dovuto ed atteso, considerato che il Gruppo Fico Presidente, nelle ore calde della composizione delle Commissione, ha tenuto bassa la voce, proprio per evitare altri problemi alla maggioranza che ha impiegato oltre un mese per trovare una quadra.

