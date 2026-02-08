IL DEPUTATO ROSSANO SASSO SARA’ IL RESPONSABILE SUD ITALIA DI FUTURO NAZIONALE DI VANNACCI

Sono 4 i ‘soci fondatori’, ovvero i firmatari dell’atto costitutivo di ‘Futuro nazionale’, che ieri mattina si sono presentati davanti al notaio Marzio Villari a Querceta in provincia di Lucca per formalizzare la nascita della nuova formazione politica di Roberto Vannacci. Oltre al cosiddetto atto di nascita, è stato redatto e siglato anche lo statuto dell’associazione fondata dall’ex capo della Folgore. Nel dettaglio i ‘soci’, oltre a Vannacci, sono: i due deputati Rossano Sasso ed Edoardo Ziello che la scorsa settimana hanno lasciato la Lega e Massimiliano Simoni, luogotenente dell’ex generale eurodeputato, ora consigliere regionale in Toscana.

Intanto prende corpo la struttura del partito vannacciano. Secondo gli ultimi boatos secondo lo statuto Vannacci sarà il presidente, Simoni il coordinatore, Sasso aiuterà l’ex generale della Folgore al Sud mentre Ziello potrebbe occuparsi dell’organizzazione. Annamaria Frigo sarà la responsabile nazionale del tesseramento.