PROVINCIA DI SALERNO. STOP ALLE DELEGHE PER I CONSIGLIERI ELETTI, ATTESA A PALAZZO SANT’AGOSTINO

Stop, almeno per il momento, alle deleghe per i Consiglieri Provinciali eletti, a Salerno, lo scorso 11 Gennaio: l’unica delega firmata è quella di Giovanni Guzzo, riconfermato Vice Presidente, al quale spetterà procedere a firmare i decreti per le deleghe da assegnare a tutti i rappresentanti della maggioranza. Le questioni congressuali in tutta la Campania, che vedono impegnato il Segretario Regionale del Partito Democratico Piero De Luca, hanno fermato la procedura che potrebbe fare registrare, proprio a causa della celebrazione dei congressi, un ulteriore ritardo. Intanto, dopo il Consiglio Provinciale dello scorso 16 Gennaio, l’ultimo per l’ex Presidente della Provincia Vincenzo Napoli, prima delle sue dimissioni, non sono in programma, a breve, convocazioni del Parlamentino di Palazzo Sant’Agostino.