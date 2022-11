PROVINCIA DI SALERNO. STRIANESE SALUTA I CONSIGLIERI PROVINCIALI CON UNA PIZZA

E’ stata una pizzeria lo scenario dell’ultima riunione, di fatto, tra il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese ed i consiglieri provinciali di maggioranza. Un incontro nel corso del quale lo stesso Strianese, oramai ex Presidente della Provincia con le elezioni convocate per domenica 20 Novembre, ha salutato e ringraziato i suoi compagni di avventura.

In questi giorni si susseguiranno gli incontri istituzionali per i saluti di rito alle varie autorita’ civili, militari e religiose con le quali ho collaborato pienamente per il bene della nostra comunita’ provinciale.