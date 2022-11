IL COMUNE DI PELLEZZANO ADERISCE ALLA CAMPAGNA DI COLDIRETTI PER DIRE NO AL CIBO SINTETICO

“Ho ritenuto doveroso – ha affermato il Sindaco Morra – aderire a questa iniziativa per sostenere le scelte sul cibo naturale. Un sostegno che si è manifestato in modo concreto attraverso l’approvazione di un’apposita delibera di Giunta con la quale, il nostro Ente, ha offerto pieno sostegno e supporto alla petizione Coldiretti contro il cibo sintetico fornendo, a tal fine, specifiche direttive ai competenti uffici e servizi del Comune anche per la sollecita trasmissione della delibera appena adottata al Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Aggiungo, inoltre, che siamo stati il primo Comune in Provincia di Salerno ad aver deliberato in merito a questo importante argomento”.