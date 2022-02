PROVINCIA DI SALERNO. STRIANESE SI AFFIDA AI SINDACI: PER LORO LE DELEGHE PESANTI

Alla fine la decisione è arrivata, con qualche ritardo anche giustificato, ma per i Sindaci sono arrivate le deleghe pesanti, quelle che, a Palazzo Sant’Agostino, hanno ancora un certo valore: e cosi’ Strianese, da Sindaco, si è appoggiato proprio ai suoi colleghi per la gestione di alcune materie particolarmente delicate.

E si va dall’Urbanistica e Valorizzazione dei Beni Culturali, delega affidata nelle mani del Sindaco di Pellezzano Francesco Morra, all’Edilizia Scolastica, per cui è stato scelto il primo cittadino di Montecorvino Rovella Martino D’Onofrio; poi la delega alla Viabilità, consegnata al sindaco di Palinuro Carmelo Stanziola per finire all’ambiente, materia per la quale è stato scelto il primo cittadino di Montecorvino Pugliano Alessandro Chiola.

Tutte le principali deleghe, dunque, sono state affidate ai sindaci, per lo piu’ espressione del Partito Democratico. Un chiaro segnale di fiducia che Strianese, e con lui i vertici provinciali del Partito Democratico, hanno voluto consegnare nelle mani di chi, da almeno due anni, si trova a lavorare in prima linea con l’emergenza sanitaria dei territori.

