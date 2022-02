PROVINCIA DI SALERNO. RUBERTO (FI-LEGA-UDC-NUOVO PSI): “BUON LAVORO AI CONSIGLIERI DELEGATI”

“Ho appreso, con piacere, che il Presidente della Provincia Michele Strianese, seppure con un certo ritardo, ha assegnato ai Consiglieri provinciali di maggioranza le deleghe per l’attività a Palazzo Sant’Agostino. Ai colleghi che, da oggi, potranno lavorare in settori ben determinati, in qualità di Capogruppo di -Forza Italia Lega Npsi Udc-, rivolgo un sincero augurio di buon lavoro, con la certezza che ogni atto ed ogni decisione sarà indirizzata nell’interesse dei cittadini della Provincia di Salerno.”

Lo dichiara il Capogruppo di Forza Italia-Lega-Udc-Nuovo Psi Giuseppe Ruberto.

Con i colleghi di maggioranza, pure nel rispetto dei ruoli che ci sono stati assegnati dal voto dello scorso 18 dicembre, sarà importante instaurare un corretto rapporto di collaborazione.