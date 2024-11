PROVINCIA DI SALERNO. VOTO ANTICIPATO PER IL PRESIDENTE ? IL MINISTERO FARA’ CHIAREZZA

C’è la concreta possibilità che la Provincia di Salerno, dopo la sospensione del Presidente Alfieri da parte del Prefetto di Salerno, a seguito dell’arresto dello scorso 3 Ottobre, debba procedere con le elezioni anticipate per il solo Presidente entro e non oltre la fine di febbraio del prossimo anno. Il caso è legato alla scarsa chiarezza della Legge Delrio che, scritta in fretta, non ha contemplato i diversi casi possibili di impedimento del Presidente in carica. Il Ministero dell’Interno starebbe già valutando il “caso Salerno”, legato alla gestione del facente funzioni che non potrebbe avere una durata superiore ai 90 giorni: da quel momento scatterebbe l’obbligo di convocare le elezioni per la carica di Presidente nei 40 giorni successivi. Conti alla mano, considerata che la sospensione di Alfieri è giunta il 4 Ottobre, sempre che il provvedimento della Prefettura non venga revocato, le elezioni si dovrebbero tenere entro e non oltre il prossimo 24 Febbraio.

Share on: WhatsApp