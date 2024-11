SAN VALENTINO TORIO. IL SINDACO MICHELE STRIANESE: “AVANTI CON NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA”

“Continuiamo i lavori per l’ efficientemento energetico dell’ impianto di pubblica illuminazione alla frazione Casatori, ma non solo. Continuiamo l’ opera di efficientamento energetico dell’ intero impianto di pubblica illuminazione comunale. Come sapete, sono tanti gli interventi realizzati negli ultimi anni in tal senso, man mano pero’ proseguiamo strada per strada, avendo ottenuto altri finanziamenti ministeriali. Tutti finanziamenti a fondo perduto che non gravano quindi sul bilancio comunale.”

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Le opere in corso in questi giorni riguardano la posa di opera di lampade a Led e la messa in sicurezza dell’ impianto in Via A. Diaz, Via Zeccagnuolo, Via Salvatore Longobardi e Via Comm. Giuseppe Longobardi alla frazione Casatori.

Gia’ realizzato nei giorni passati a Via Gentile (traversa di Via Vetice).

Nei prossimi giorni pero’, si efficienta l’impianto anche in Via Terrazzani e nelle sue tre traverse, nonche’ in Via Petrarca e Vi a Tuoro (traverse di Via Vetice).

Proseguiremo man mano in altre strade.

L’ altro giorno abbiamo effettuato sopralluoghi a Via Zeccagnuolo e a Via Gentile.

Ringrazio il vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Rosanna Ruggiero, l’ Arch. Enrico Eliani Responsabile Ufficio Lavori Pubblici e tutti i dipendenti e collaboratori del Settore Opere Pubbliche del Comune.