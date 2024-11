FORZA ITALIA SALERNO. NUOVE NOMINE A BATTIPAGLIA E NEL CILENTO DEL COORDINATORE PROVINCIALE CELANO

“Prosegue il percorso di riorganizzazione e radicamento di Forza Italia in provincia di Salerno. La crescita del partito trova riscontro nella richiesta di partecipazione che si avverte sui territori. Stiamo costruendo, dunque, un partito sempre più organizzato che sia vicino alle comunità con propri rappresentanti istituzionali ma anche con le proprie strutture organizzative, un Partito che vuole dar voce a quanti, moderati e liberali, rappresentano la società civile, l’impresa, l’associazionismo e che dialoga con i propri rappresentanti nelle Istituzioni supportandone il lavoro.”

Lo scrive in una nota il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Roberto Celano.

In tale ottica, ho proceduto ad incaricare nel ruolo di commissario cittadino l’avv. Carmine Galdi a Battipaglia e il consigliere comunale Fabio Messina a Bellosguardo. Nei giorni scorsi ho, altresì, incaricato l’avv. Nanni Marsicano quale responsabile della zona Gelbison/Lambro e Mingardo e l’avv. Vincenzo Indelli quale responsabile della zona “Alto e Medio Sele”. Ad essi va un caloroso augurio di buon lavoro nella certezza che sapranno interpretare al meglio il ruolo di collettori delle istanze dei rispettivi Comuni per avanzarle ai rappresentanti dei territori in seno alle Istituzioni.