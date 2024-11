FRANCO MARI (AVS): “PER I GIOVANI DI SALERNO IL FORUM RESTA UN SOGNO. AL DANNO LA BEFFA”

“Questo fine settimana, il 9 ed il 10 novembre al Forum Day, si tengono gli stati generali delle politiche giovanili della provincia di Salerno. Un’occasione per mettere a confronto, tra l’altro, le esperienze dei Forum locali. Sembra una buona notizia. E lo sarebbe se non mancasse qualcosa, anzi qualcuno. Mancano i giovani del capoluogo che da circa vent’anni ormai chiedono l’istituzione, appunto, del Forum, l’organo istituzionale preposto alla partecipazione giovanile, anche presso il Comune di Salerno.”

Lo scrive in una nota il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari.

Un organo tra l’altro deliberato dall’attuale amministrazione comunale, ma volutamente mai istituto. È un po’ strano, ad essere buoni, parlare di giovani e di politiche giovanili, in occasione di un evento così importante come quello del ForumDay, che raduna ogni anno tantissimi giovani e studenti da tutta la provincia di Salerno, se nella città capoluogo, la più grande del nostro territorio, se ne nega di fatto la costituzione. Sembra che per i giovani di Salerno il forum debba rimanere un sogno, a meno che non decidano di emigrare a Mercato San Severino.