PROVINCIALI 2021, SPUNTANO I PRIMI NOMI: D’ONOFRIO (PD), FABBRICATORE (FDI), ODIERNA (LEGA)

Il Sindaco del Comune di Montecorvino Rovella Martino D’Onofrio è deciso ad affrontare la prossima tornata per le elezioni provinciali (in programma, salvo ulteriori proroghe il 31 Marzo 2021), con la lista del Partito Democratico. D’Onofrio puo’ contare sul sostegno di numerosi comuni della zona dei Picentini, anche perchè non ci sarà la candidatura dell’attuale consigliere provinciale Antonio Giuliano, sindaco di Giffoni Valle Piana.

Nel centro destra, intanto, in attesa di verificare la possibilità di presentare una lista unica: per Fratelli d’Italia ci sarebbe pronta la candidatura dell’attuale Coordinatore Provinciale Giuseppe Fabbricatore; per la Lega, invece, esclusa la ricandidatura di Dante Santoro, ci sarà, invece, Sebastiano Odierna, consigliere provinciale di Sarno.