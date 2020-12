BARONISSI. IL BILANCIO APPROVATO IN AULA SENZA LA PARTECIPAZIONE DELL’OPPOSIZIONE

830mila euro quale finanziamento del Ministero dell’Interno per la prosecuzione del progetto Sprar. Grande attenzione alla cultura con due finanziamenti importanti per il museo di arte contemporanea Frac rispettivamente di 10.000 e 3.600 euro. Si è provveduto, inoltre, all’iscrizione in bilancio di ulteriori 26mila euro destinati alle borse lavoro e 10mila per contributi sociali. Ulteriori somme sono state appostate per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al patrimonio comunale. Il Consiglio comunale di Baronissi ha approvato ieri, con l’assenza della minoranza, importanti provvedimenti che riguardano il bilancio comunale. Si è provveduto all’iscrizione in bilancio diGrande attenzione alla cultura con duerispettivamente di 10.000 e 3.600 euro. Si è provveduto, inoltre,. Ulteriori somme sono state appostate per interventi dial patrimonio comunale.

Approvate durante la seduta di Consiglio anche le delibere relative al bilancio consolidato dell’ente e alla razionalizzazione delle società partecipate. Si tratta di documenti di natura tecnica che “fotografano” la situazione economica e patrimoniale dell’aggregato di enti, società partecipate ed organismi strumentali del Comune e che attestano la solidità dei conti del Comune di Baronissi anche verso l’esterno. “L’approvazione da parte del Consiglio comunale di importanti provvedimenti relativi al bilancio – riferisce in una nota il sindaco Gianfranco Valiante – fa emergere un risultato molto importante della gestione finanziaria e di bilancio del Comune, con una situazione di solidità dei conti pubblici e degli equilibri di bilancio nonché di rispetto delle disposizioni e dei vincoli previsti dalle norme. Tutti obiettivi raggiunti grazie ad una gestione oculata delle risorse pubbliche e con interventi mirati che consentono importanti azioni per il sostegno agli investimenti, al sociale, alla cultura”. Il Consiglio comunale di Baronissi ha inoltre approvato lo slittamento del pagamento Tari 2020 per le attività economiche del territorio interessate dai Dpcm del 22 marzo e del 24 ottobre 2020, agli anni 2021 e 2022. “Una boccata d’ossigeno per tutte quelle attività che purtroppo hanno sofferto maggiormente a causa dell’emergenza sanitaria – ribadisce l’assessore al bilancio Anna Petta – ugualmente importanti sono i provvedimenti di natura sociale per la prosecuzione del progetto Sprar, delle borse lavoro e dei contributi alle famiglie meno abbienti. Un ringraziamento va al Consiglio comunale tutto e agli uffici per l’importante lavoro svolto soprattutto in questo periodo così difficile per il nostro Paese. I conti in ordine – nonostante i minori gettati di entrata di circa 600mila euro causati dall’emergenza Covid – e il lavoro puntuale svolto da questa amministrazione consentono di affrontare il futuro con serenità”.