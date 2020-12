BARONISSI. I CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE CONTRO L’AMMINISTRAZIONE VALIANTE

L’amministrazione Comunale piuttosto che riflettere sulla protesta di tutti i gruppi di opposizione, che hanno deciso di non partecipare all’ultimo Consiglio Comunale, approfittando della nostra assenza dai banchi del Consiglio, ha cercato semplicemente di strumentalizzare a proprio uso e consumo la voluta mancata partecipazione.

Per bocca del Sindaco e di qualche consigliere comunale si sono udite frasi e concetti di pura facciata che stridono clamorosamente con i comportamenti messi in campo finora, di totale chiusura su ogni tentativo di collaborazione offerto dalla minoranza per il bene della Comunità.

Lo scrivono i consiglieri di opposizione, guidati dal Capogruppo Luca Galdi.

Come, proprio da ultimo, l’ennesimo confezionamento dell’avviso per i contributi Covid istruito e deciso unilateralmente dall’Amministrazione senza il coinvolgimento, ancora una volta, della Commissione Sociale, così come è invece avvenuto negli altri Comuni.

Risulta quasi offensivo, quindi, dover ascoltare da chi ci governa, l’esaltazione delle Commissioni Consiliari come luogo di confronto tra maggioranza ed opposizione quando, per argomenti e tematiche anche di fondamentale importanza, esse non vengono tenute in nessuna considerazione.

Offensivo per chi, come noi, conosce bene la reale portata della volontà di coinvolgimento del sindaco e la sua squadra, e per l’intera Comunità che certamente troverebbe giovamento da una vera, reale e praticata dialettica democratica all’interno delle Istituzioni cittadine.

Ed è proprio per rispondere a questa offesa che abbiamo deciso, a tutela di tutti i cittadini di Baronissi, di dare un segnale forte a chi finge di non vedere o non capire e continua, con poco pudore istituzionale, ad avere una gestione padronale della cosa pubblica.

Fin quando la loro rimarrà soltanto una democrazia “virtuale“, decantata con parole vuote e di circostanza, noi continueremo a denunciare, a tutti i livelli, la sospensione di quella “reale”, facendoci carico di rappresentare tutti i cittadini che desiderano sentirsi davvero coinvolti nelle scelte amministrative e con i quali abbiamo un rapporto di fiducia che si consolida giorno per giorno.