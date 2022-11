PROVINCIALI 2022. ALFIERI CON GUZZO AD ATENA LUCANA: “TERRITORI E COMPETENZE”

Oltre 70 tra Sindaci e Consiglieri Comunali in rappresentanza di ben 15 Comuni del territorio del Vallo di Diano hanno incontrato, ad Atena Lucana, in una manifestazione organizzata dal Vice Presidente della Provincia Giovanni Guzzo il candidato alla Presidenza della Provincia di Salerno Franco Alfieri. “Con Franco Alfieri”, ha sottolineato Giovanni Guzzo a margine della manifestazione, “sappiamo di poter contare su di un amministratore che ha fatto delle parole territori e competenze la sua guida. Oggi siamo alla vigilia di un voto per le Provinciali che per il Partito Democratico, e per tutto il centro sinistra, deve rappresentare un nuovo punto di partenza dopo il momento difficile delle Politiche dello scorso 25 Settembre. Al nostro interno abbiamo tutto quanto serve per una buona amministrazione della Provincia di Salerno e con Franco Alfieri Presidente a Palazzo Sant’Agostino continueremo nell’azione di grande rilancio portata avanti negli ultimi anni”.

