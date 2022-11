LUIGI DI MAIO E PAOLA DE MICHELI: L’INCONTRO IN VISTA DEL CONGRESSO PD ?

Luigi Di Maio, ex Ministro degli Esteri e leader dell’oramai sciolto movimento Impegno Civico, è stato paparazzato a Roma, all’interno di un noto locale, in compagnia di un altro ex Ministro, Paola De Micheli, esponente del Partito Democratico, oggi in corsa per la segreteria del Partito Democratico per le prossime primarie: di cosa avranno parlato ?

Ma cosa si saranno mai detti in quell’incontro Luigi Di Maio e Paola De Micheli? Lui, ex leader di Impegno Civico, sarebbe in corsa per la carica di inviato dell’Ue nel Golfo, mentre lei, ex ministro alle Infrastrutture, a Bologna ha lanciato la sua corsa alla segreteria PD. Il periodo di riflessione dell’ex titolare della Farnesina, forse, potrebbe terminare a breve, con impegni politici che potrebbero non riguardare solo il Golfo, ma anche l’Italia.