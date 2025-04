PROVINCIALI 2025. E’ IL GIORNO DELLA SFIDA TRA VINCENZO NAPOLI E GIUSEPPE RINALDI

Si aprono alle 8:00 di questa mattina, domenica 6 Aprile, per chiudersi alle 20:00 di questa sera i seggi allestiti all’interno di Palazzo Sant’Agostino, a Salerno, per l’elezione del nuovo Presidente della Provincia, dopo le dimissioni di Franco Alfieri, travolto dall’inchiesta giudiziaria sugli appalti nel Comune di Capaccio. In corsa ci sono il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, sostenuto dalla coalizione di centro sinistra – fatta eccezione per Azione e Movimento 5 Stelle – e Giuseppe Rinaldi, primo cittadino di Montesano sulla Marcellana, candidato di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. All’orizzonte, per il vincitore della sfida elettorale, ci sono i prossimi due anni alla guida della Provincia di Salerno, sempre che, nel frattempo, il Governo Meloni non riesca a varare la controriforma delle Province, con il ritorno al voto popolare per l’elezione del Presidente e dell’intero Consiglio Provinciale.

