CASTEL SAN GIORGIO. LUNEDI’ 7 APRILE CONSEGNA DELLA CASETTA DEL LIBRO

«Siamo davvero felici di inaugurare, grazie all’associazione AILMAG e al contributo del vice sindaco Giustina Galluzzo e dall’assessore alle Politiche Educative Antonia Salvati, questa casetta del libro, un luogo dove la comunità può condividere la passione per la lettura- ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara -.

Spero che questo spazio diventi un punto di incontro per tutti gli amanti dei libri, per i ragazzi, per i giovani e per tutta la comunità.

Questa casetta del libro è un regalo da parte dell’AILMAG, l’organizzazione di volontariato Associazione Italiana Lotta al Melanoma “Amici di Gabriella Pomposelli”, un’associazione senza scopo di lucro che nasce su iniziativa della famiglia e di un gruppo di amici di Gabriella che, a causa di un melanoma, ha lasciato i propri cari, a soli 46 anni, il primo aprile del 2017.

Un grazie di cuore all’associazione per questa bellissima iniziativa, l’invito alla cittadinanza di prendersene cura, perché è stata donata con amore»- ha concluso il primo cittadino di Castel San Giorgio.

Lo scopo di A.I.L.M.A.G. è diventare sentinella attiva per la lotta per la vita e contro il melanoma, ispirato dalla forza d’animo della giovane mamma che ha affrontato la malattia con grande dignità e con il sorriso sulle labbra, non smettendo mai di combattere.

Obiettivo principale dell’Associazione, infatti, è proprio quello di attivare una serie di iniziative che possano far divenire la parola “prevenzione” di uso comune nel linguaggio di bambine e bambini, di donne e uomini di tutte le età.

Obiettivo dell’’A.I.L.M.A.G. è anche quello di affiancare tante persone e le loro famiglie, che si troveranno ad affrontare il problema della malattia, in modo da potere rendere meno doloroso e solitario il loro cammino.

