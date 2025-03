PROVINCIALI 2025. IL PD DIMENTICA LE DONNE ? NESSUN NOME TRA I POSSIBILI CANDIDATI

Il Partito Democratico, almeno per il momento, dimentica le donne: nessuna degli attuali Sindaci in carica, infatti, è stata presa in considerazione per il ruolo di Presidente della Provincia di Salerno. Dal Sindaco di Baronissi Anna Petta a quello di Castel San Giorgio Paola Lanzara, per finire ad altri nomi di piccoli centri del Vallo di Diano: il Partito Democratico della Provincia di Salerno dimentica le quote rosa, almeno quando le stesse non sono obbligatorie come nel caso delle liste per le Comunali, Provinciali, Regionali e Politiche.

Intanto, l’unica donna candidata alla Presidenza della Provincia di Salerno resta Sonia Alfano, primo cittadino di San Cipriano Picentino, messa in campo alle ultime Provinciali per l’elezione del Presidente, contro l’ex Presidente della Provincia Franco Alfieri.