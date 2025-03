PROVINCIALI 2025. PER IL CENTRO DESTRA SI PARTE DAL NOME DI PASQUALE ALIBERTI

E’ il nome dell’attuale Sindaco di Scafati Pasquale Aliberti il piu’ probabile candidato alla Presidenza della Provincia di Salerno per le elezioni del prossimo 6 Aprile. E’ quanto emerso nel corso dell’ennesima riunione tra i Coordinatori Provinciali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. La decisione finale, in ogni caso, dovrebbe arrivare nella serata di lunedi’ 3 marzo, anche perchè in vista della scadenza del prossimo 17 Marzo i partiti devono mobilitarsi per la raccolta delle firme.

Aliberti, sul quale restano alcune perplessità di Fratelli d’Italia, resta, al momento, la soluzione migliore che il centro destra propone in quella che appare come una campagna elettorale difficile e complicata per tutta la coalizione, considerata la quantità di amministrazioni comunali, in Provincia di Salerno, a guida Partito Democratico e Centro Sinistra.