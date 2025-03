LEGA, IN PROVINCIA DI SALERNO IL COORDINATORE PIERRO NOMINA 3 VICE COORDINATORI

Prosegue il riassetto organizzativo della Lega in provincia di Salerno. Il coordinatore provinciale, on. Attilio Pierro, annuncia tre nuovi vice coordinatori che saranno rispettivamente: Farina Colomba (area Nord), assessore del Comune di San Marzano; Albano Maria Michela (area Centro), già assessore del Comune di Pontecagnano; e Mignoli Federica (area Sud), già assessore e attualmente consigliere comunale di Polla. “Una squadra, tutta al femminile, giovane, brillante, con grande esperienza amministrativa.

Ringrazio il coordinatore Gianpiero Zinzi che ha approvato e supportato da subito la nuova squadra, che mi aiuterà con le attività di coordinamento del partito nella grande provincia di Salerno. Ringrazio per il lavoro svolto chi si è adoperato per la crescita della Lega in questi anni. Matteo Salvini potrà sempre contare sulla massima disponibilità e sul supporto della classe dirigente della provincia di Salerno” afferma il deputato Attilio Pierro.