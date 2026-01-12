PROVINCIALI 2026. GUZZO (PD) BATTE TUTTI I RECORD: VERSO LA RICONFERMA DELLA VICE PRESIDENZA

Con oltre 9.000 voti ponderali Giovanni Guzzo, Vice Presidente uscente della Provincia di Salerno, candidato primo degli eletti nella lista del Partito Democratico, ha battuto tutti i record: mai un candidato, dall’entrata in vigore della Legge Delrio, aveva ottenuto un totale tanto alto di voti in occasione delle elezioni Provinciali. Adesso per Guzzo si apre la strada della riconferma della Vice Presidenza della Provincia di Salerno, incarico, tra l’altro, che già ricopre e la possibilità di un periodo di reggenza a Palazzo Sant’Agostino qualora, come da piu’ parti sostenuto, l’attuale Presidente Vincenzo Napoli dovesse rassegnare le dimissioni dall’incarico di Sindaco di Salerno.

