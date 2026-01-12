PROVINCIALI 2026. ROBERTO CELANO (FI): “FORZA ITALIA CRESCE ANCORA, COMPLIMENTI AD ALIBERTI E GALLUZZO”

“Forza Italia cresce ancora in Provincia di Salerno: eletti due consiglieri provinciali. Forza Italia continua a crescere e a rafforzare la propria presenza in Provincia di Salerno, come dimostrano i risultati delle elezioni provinciali che hanno portato all’elezione di due consiglieri provinciali del nostro partito.

Si tratta di un risultato importante che conferma, ancora una volta, il radicamento di Forza Italia sul territorio e il lavoro costante svolto dai nostri amministratori, dirigenti e militanti, sempre vicini alle esigenze delle comunità locali.”

Lo scrive, in una nota, il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Roberto Celano.

Desidero rivolgere i miei più sinceri complimenti agli eletti, Pasquale Aliberti e Giustina Galluzzo, certo che sapranno svolgere il loro incarico con competenza, responsabilità e spirito di servizio, rappresentando al meglio le istanze dei cittadini e dei territori della nostra provincia.

Questo successo è il frutto di un progetto politico credibile e di una classe dirigente all’altezza delle sfide che attendono il nostro territorio. Forza Italia continuerà a lavorare con impegno per offrire risposte concrete e contribuire allo sviluppo della Provincia di Salerno.