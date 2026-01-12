PROVINCIALI 2026. IMMA VIETRI (FDI): “RISULTATO PREMIA IMPEGNO PER IL TERRITORIO”

“L’elezione di due consiglieri provinciali, Antonio Somma e Modesto Delmastro, ai quali vanno i miei complimenti e gli auguri di buon lavoro, rappresenta un risultato importante che conferma il radicamento di Fratelli d’Italia in provincia di Salerno”. Lo dichiara il deputato Imma Vietri, commissario provinciale di Fratelli d’Italia commentando l’esito delle elezioni provinciali. “Siamo la lista più votata del centrodestra con 11527 voti ponderati e la terza tra tutte quelle presenti a questo appuntamento elettorale. Ringrazio tutti i candidati della nostra lista per il contributo e l’impegno dimostrati, così come gli amministratori locali che hanno partecipato con senso di responsabilità a questo appuntamento elettorale. Un ringraziamento particolare va anche ai vertici del partito e a tutta la classe dirigente che, a ogni livello, hanno contribuito a questo risultato con determinazione e spirito di squadra. Resta l’esigenza di proseguire il confronto sul rafforzamento della rappresentatività e della partecipazione democratica nelle Istituzioni provinciali, con l’obiettivo di avvicinare sempre di più i cittadini ai processi decisionali. Su questo Fratelli d’Italia continuerà a dare il proprio contributo in modo costruttivo” conclude Vietri.

Share on: WhatsApp